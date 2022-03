Dua Lipa vjen si aktore e filmit “Argylle”

14:01 09/03/2022

Këngëtarja do krijojë edhe kolonën zanore të filmit me spiunazh

Dua Lipa është një këngëtare e njohur e muzikës pop, modele, themeluese e brendit që ofron këshilla për stilin jetësor dhe së shpejti do të shndërrohet edhe në yll të filmave.

Këngëtarja me prejardhje kosovare dhe famë botërore pritet që shumë shpejt ta shohim në rolin e aktores, në filmin e ri me spiunazh të regjisorit Matthew Vaughn, “Argylle”.

Nuk dihen shumë hollësi rreth rolit që ylli i hitit “Don’t Start Now” do të ketë në këtë projekt, por publikut tashmë i janë ofruar pamjet e para të filmit përmes një traileri 8-sekondësh dhe një fotografie ku Lipa shihet në shoqërinë e kolegut të saj, Henry Cavill.

Angazhimi i Duas në film për herë të parë u bë i ditur në Korrik të vitit 2021. Ajo po ashtu do të krijojë kolonën zanore të këtij projekti.

“Argylle” rrëfen historinë e spiunit më të mirë në botë, me të njëjtin titull, përmes aventurave të tij anembanë globit. Mendohet se do të realizohen 3 filma gjithsej të cilët do të xhirohen nëpër shtete të ndryshme.

