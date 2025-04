Papa Françesku u nda nga jeta ditën e Pashkës së Vogël, ose sic njihet ndryshe, e “Hëna e Engjëllit”. Një simbolikë e fortë për botën katolike, që përputhet plotësisht edhe me doktrinën e tij në 12 vitet në krye të Selisë së Shenjtë.

Episodi i Engjëllit rrëfehet në Ungjllin sipas Mateos, ku një engjëll ju shfaq grave që shkonin pranë sepulturës së Jezusit, dhe i anunçoi atyre që Krishti ishte ringjallur. Pra e hëna e Engjëllit ka një vlerë solemne, pasi përfaqëson momentin kur lajmi për ringjalljen Komunikohet, dhe bashkë me të, shpresa për jetën e përjetme. Pra për besimtarët katolike, Papa, figurë e dashur për mesazhet e tij, për përuljen, për thjeshtësinë, për paqen, u largua nga jeta e Tokës në ditën që Kisha celebron triumfin e jetës mbi vdekjen.

Papa Françesku la një trashëgimi shpirtërore te jashtëzakonshme, I pari që vjen nga urdhri I jezuiteve, dhe shënjoi historinë e Vatikanit me një pontifikat të dedikuar vëllazërisë universale, pritjes së emigrantëve, mbrojtjes së mjedisit, dhe luftë kundër çdo lloj forme përjashtimi. Shpresa përtej vuajtjes, drita përtej territ.

E nisi rrugëtimin e tij në krye te Kishës Katolike duke thënë i sapozgjedhur, “vij nga fundi i botës, dhe ju falenderoj për mikpritjen”.

Idetë e tij për pasurinë e varfërinë ishin të forta dhe që në nisje u shpreh: “Zgjodha ermin Françesko sepse ai, ishte simbol i varfërisë. Dhe unë dua një kishë të varfër për të varfrit”, fjali kjo e shqiptuar në 15 mars 2013 pak pas Tymit të Bardhë në zgjedhjen e tij.

Këshillonte vëllazërinë, pajtimin, si kundërpërgjigje për të këqijat e luftërave. Filozofia e mendimit të tij ishte për dashurinë. “Mos flini kurrë pa bërë paqe, edhe nëse jeni zënë shumë”, thoshte shpesh, sepse lufta e ftohtë e ditës së nesërme është e tmerrshme.

“Çiftet e sotme nuk duan fëmijë, por preferojnë të kenë kafshë shtëpiake”, është një ndër fjalitë që e ka përsëritur shpesh Papa Françesku. Humori dhe thjeshtësia, prakticiteti i tij, çarmatosnin këdo, duke marrë shpesh edhe kritika nga brenda mureve të Vatikanit. “Një grusht turinjve kush më shan nënën”, pati thënë njëherë Papa, duke fituar simpatinë dhe buzëqeshjet e të rinjve, që e ndjenin më pranë vetes, larg madhështisë së emrit të Kishës mbi supe.

Shpresa dhe Dashuria, ishin thelbi i mendimeve të tij, ku nënvizoi njëherë se dashuria e vertetë është pa kufij, por di te kufizohet, për t’ju përshtatur tjetrit përballë, për t’i respektuar lirinë. Sikurse falja, “Falni gjithmonë, çfarë do qoftë, falni gjithmonë, mos bëni moralizma dhe lutuni thjesht, afrohuni në Zot ashtu siç jeni, flisni me të e lërini pas formulat kishtare, sepse nuk janë për ju”. I thjeshtë pra, I përulur, i mëshirshëm, shpesh liberal, por edhe i sertë në vetëm një gjë, pedofilinë dhe krimet kishtare, të cilat e tha e ritha, që kurrë nuk do ta falte.

Shpresa, dashuria e gëzimi, ishin themelet e që promovonte, mos mbani mëri, dhe hapi i parë drejt gëzimit e qetësisë, është te vazhdoni përpara, dhe të lini te tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, sepse sekreti i qetësisë është të harroni dhe te buzëqeshni gjithmonë me zemrën plot.

Klan News