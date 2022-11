“Dua të më besosh si vajzën tënde”, telefonuesja kujton fjalët e mjekes kur i tha se kishte kancer gjiri

11:22 11/11/2022

Lida, një telefonuese e rregullt në “Aldo Morning Show” në Tv Klan tregon për herë të parë luftën e saj me kancerin e gjirit. Ajo rrëfen se vuri re një anomali në gjoks dhe në kontrollin e parë, i thanë se nuk kishte asgjë. Ende me dyshime, ajo kreu një tjetër dhe mjekja e diagnostikoi me tumor, por nga gjithë përjetimi, Lida thekson se një rol të madh luan komunikimi mes dy palëve. Sipas saj, është mjeku ai që duhet të gjejë gjuhën e duhur për t’ia përcjellë pacientit diagnozën e vështirë.

Lida: Para disa vitesh unë bëra një kontroll mjekësor dhe m’u tha që nuk ke gjë, megjithatë unë dyshova se e majta dhe e djathta nuk ishin njësoj dhe m’u desh të vizitohesha në një klinikë tjetër.

Aldo:Për çfarë thotë?

Megi Latifi: Për kancer gjiri kam përshtypjen.

Lida: Komunikimi i asaj mjekes më bëri që mos ta bëj fatale. Shiko si më tha.

Aldo:Larg e larg?

Lida: “Je kontrolluar ndonjëherë?” Po. “Atëherë, e para dua të më besosh si vajzën tënde. Në fund të fundit edhe mjekët gabojnë, por më mirë një alarm i rremë se sa të jemi vonë në kohë. Ju, mendoj unë, mbi 50%, keni një tumor në gjoksin e majtë”. Ndodhi, nuk e mora me hata të madhe, i bëra të gjitha analizat vetë, pa i thënë familjarëve të mi sepse mora të detajuar si ishte problemi nga mjeku.

Aldo:Me sa po kuptoj, ti po thua që mjeku duhet të gjejë gjuhën se si t’ia thotë pacientit se sa t’ia thotë të afërmve.

Lida: Patjetër, duhet ta gjejë Aldo se nuk janë të gjithë njerëzit njësoj. Njerëzit mund të thonë, “ua çfarë ndodhi”.

Aldo:E qartë, e kuptova, ti je që mjeku duhet t’ia thotë?

Lida: Absolutisht. E vendos unë, dua ta vazhdoj trajtimin ose jo./tvklan.al