Duel elitar në Kategorinë e Parë

21:43 07/04/2023

Flamurtari sfidon Skënderbeun, Presidenti josh korçarët me Premio

Gara për t’u ngjitur në elitën e futbollit shqiptar sa vjen e bëhet më e nxehtë. 5 javë nga fundi, në garë për dy vendet që të dërgojnë në Superligë janë tre skuadra. Një përballje vendimtare do të luhet në Vlorë, aty ku Flamurtari pret Skënderbeun. Në një atmosfertë të ftohtë në shkallët e stadiumit për shkak të mungesës së tifozëve, dy ekipet do të kërkojnë për të marrë 3 pikëshin që ndoshta do të përkthehej në biletë elite.



Skënderbeu aktualisht kryeson renditjen me tre pikë më shumë se Flamurtari, i dënuar për të fituar dhe për të mbajtur gjallë shpresat e ngjitjes direkte. Euforia në kampin korçar është rritur ndjeshëm, e ndikuar edhe nga presidenti Ardjan Takaj. Numri 1 i Skënderbeut ka premtuar një shpërblim të majme për skuadrën në rast të një triumfi.



Takaj do të akordojë 20 milionë lekë nëse ekipi i Gvozdenovic do koleksiononte fitoren e radhës. Tekniku serb ka kërkuar shumë përqëndrim nga skuadra për këtë ndeshje. Ai i ka kushtuar shumë vëmendje detajeve për të mos i lënë asgjë rastësisë. Përveç anës taktike trajneri ka kryer me skuadrën edhe anën psikologjike.

Klan News