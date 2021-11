Duel i çmendur në garën e Katarit

21:07 21/11/2021

Lewis Hamilton triumfon dhe mban në presion Verstappen kryesues

Dueli për titullin kampion në Formula Një po bëhet gjithnjë e më interesant. Dy gara nga fundi, renditja e pilotëve kryesohet nga Maks Vershtapen, ndjekur nga Hamilton që ngushtoi distancat me kreun pasi triumfoi në Çmimin e Madh të Katarit. Piloti britanik ishte i jashtëzakonshëm në pistë, duke mbajtur pas gjatë gjithë kohës rivalin e tij për titull.



Mercedezi i tij ishte solid duke treguar se është padyshim skuderia për t’u mposhtur edhe për këtë sezon. Vendi i dytë shkoi për Vershtapen, i cili numëron 14 pikë më shumë se Hamilton në renditjen e përgjithshëm dhe me 52 pikë në lojë, llogaritur këtu edhe pikën për xhiron më të shpejtë gjithçka mbetet e hapur për titull.



Pas shtatë vitesh në podium u ngjit dhe piloti i Alpin, Fernando Alonso. Spanjolli përfitoi nga gabimet e rivalëve për t’u pozicionuar në shkallën më të ulët të podit. Gara e radhës do të jetë ajo e Arabisë Saudite dhe do të mbahet pas dy javësh.

