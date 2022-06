Dueli Rama-Kurti, Spahiu: PS nuk e ka pasur ndonjëherë në program Bashkimin Kombëtar, Albini po

Shpërndaje







22:03 17/06/2022

“Që nga dita që është bërë kryeministër, Albini nuk e ka afruar asnjë centimetër Kosovën me Shqipërinë”

Me deklaratat e Ilir Kullës në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan se dueli mes Ramës dhe Kurtit ka nisur para 4-5 vitesh, sipas të cilit, Rama kishte tentuar t’i merrte Vetëvendosjen Albin Kurtit ndërsa Momenti i dytë, sipas analistit Kulla, ka qenë rrëzimi pas 100 ditëve në pushtet i Albin Kurtit si Kryeministër, ka qenë dakord dhe Kreshnik Spahiu, i cili ka shtuar se historia Rama-Kurti ka nisur më herët.

Spahiu ka thënë se ka filluar në periudhën kur Albin Kurti ishte në opozitë dhe Partia Socialiste e financonte dhe e mbështeste dhe me para lëvizjen Vetëvendosje.

Kreshnik Spahiu: Përveçse jam plotësisht dakord me informacionin që jep Kulla, dua të shtoj 2-3 gjëra më shumë dhe ta filloj më herët sepse historia Rama-Kurti fillon më herët se ajo që tha Kulla. Fillon në periudhën kur Albin Kurti ishte në opozitë, nuk kishte rënë në burg dhe PS e financonte dhe e mbështeste dhe me para lëvizjen Vetëvendosje sepse e presupozonte si simotrën e lëvizjes Mjaft dhe e shikonte si një aleate në të ardhmen në Kosovë. PS ishte investuar shumë tek figura e Albinit dhe tek Vetëvendosja. Rama mbështeti dhe ish-kryetarin e Bashkisë së Prishtinës i cili doli kundër Kurtit dhe u prit në Tiranë.

Rama dhe Kurti kanë dy axhenda të ndryshme, Kurti ka një axhendë proevropiane, Rama ndjek axhendë amerikane. Në periudhën që bashkëpunonim me Vëtëvendosjen më është kërkuar dy herë nga amerikanët që të mos bashkëpunoja me Albin Kurtin dhe Vetëvendosjen, madje më është thënë se kjo është vija e kuqe nëse kuqezinjtë do të vazhdonin të bashkëpunonin të shkonin nëpër protestat në Kosovë e kështu me radhë. Kjo nuk do të thotë se Albini e kishte gabim, ajo që ishte gabim nga Kurti ishte futja për të marrë pushtetin dhe për të kërkuar rrëzimin e qeverisë së Tiranës. Nëse Rama themelon PS në Kosovë dhe hyn në zgjedhjet e ardhshme dhe kërkon rrëzimin e Kurtit, a është normale kjo? Jo, nuk është.

Kreshnik Spahiu po ashtu ka shtuar se Partia Socialiste nuk e ka pasur ndonjëherë në program Bashkimin Kombëtar, ndërsa Albin Kurti po.

Kreshnik Spahiu: Nëse Rama gjen më shumë gjuhën me Vuçiçin, është faji i Ramës. PS nuk e ka pasur ndonjëherë në program Bashkimin Kombëtar, Albini e ka pasur. Nëse i marrim të dy, largimi nga kauza quhet e Albinit dhe jo e Edit. Edi nuk është larguar nga ndonjë kauzë për bashkim sepse nuk e ka pasur ndonjëherë bashkimin në doktrinën e PS. Albini 12 vjet në opozitë kishte një kontratë me elektoratin shqiptar për afrim dhe bashkim me Shqipërinë. Që nga dita që është bërë kryeministër, Albini nuk e ka afruar asnjë centimetër Kosovën me Shqipërinë./tvklan.al