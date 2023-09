Duka: Kam besim, përballemi me çdo kundërshtar

16:01 11/09/2023

Trajneri, lojtarëve: Kemi dhe 3 finale

Kishte kohë që nuk kishim parë një kombëtare shqiptare të bënte një fitore, me një lojë mjaft bindëse dhe premtuese për të ardhmen.

Në ndeshjen e transmetuar në Tv Klan një natë më parë, protagoniste në fitoren ndaj Polonisë, janë pa përjashtim të gjithë, teksa disa prej tyre, shfaqën lumturinë për këtë sukses, dhe kujdesin me të cilin duhet shkuar në ndeshjet e radhës.

“Me rëndësi është fitorja sepse u futëm që në momentin e parë me e fituar ndeshjen sepse Sylvinho ka bërë një kombëtare shumë të mirë”, tha Asani.

“Kemi edhe tre finale të tjera dhe nuk duhet të bëjmë hapa mbrapa. Tani e kemi në dorën tonë. Dhe duhet të vazhdojmë kështu para”, tha Ramadani.

“Nuk e di si ta përshkruaj këtë moment, kanë qenë gjithë ato emocione, në atë moment më kanë ardhur gjithë ato vështirësitë që kam kaluar për të ardhur në këtë moment”, tha Daku.

Menjëherë pas ndeshjes Trajneri Sylvinho mblodhi skuadrën në dhomat e zhveshjes. Trajneri u kërkoi lojtarëve të qëndrojnë me këmbë në tokë pasi janë edhe 3 finale të tjera para se të sigurohet kualifikimi.

“Zhvilluam një ndeshje të bukur. Unë mendoj që e merituam. U kam thënë lojtarëve që në fillim se kemi një objektiv që të shkojmë në europian, por ende nuk e kemi arritur. Ata kanë punuar shumë mirë dhe mund t’ia arrijnë këtij qëllimi”, tha Sylvinho.

Me një emocion të veçantë e përjetoi ndeshjen edhe presidenti i Federatës, Armand Duka.

“Kam besim tek kjo kombëtare që mund të luajë kundër çdo kundërshtari. Nuk mund të themi se jemi një skuadër që jemi më të mirë se Polonia apo Çekia, por jemi një skuadër që ballafaqohemi me to, që arrijmë të bëjmë rezultat siç bëmë sot, siç barazuam në Çeki siç do të kërkojmë ta bëjmë përsëri në Tiranë”, tha Duka.

Edhe trajneri pranoi se suksesi në këtë ndeshje është për meritë të të gjithë lojtarëve, që si rrallë herë ka shfaqur një lojë grupi dhe mendësi fituese deri në fund.

