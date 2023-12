Duka: Me Italinë e vështirë, por do tentojmë fitoren

00:06 05/12/2023

“Jemi në Europian pa na dhuruar asgjë askush”

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka në Podkastin e Parlamentit italian “Politika e Futbollit” shprehet se Shqipëria mbërriti deri në finalet e Euro 2024 pa i dhuruar gjë nga askush.

Duke mos e fshehur se përballja me Italinë është vështirë, Duka ka edhe recetën e fitores të kuqezinjve ndaj kampioneve në fuqi të Europës.

“Ne e dimë forcën e Italisë, të lojtarëve, të skuadrës, por ne dhe ne kemi ardhur këtu pa na dhuruar asgjë askush. Të mundesh Italinë është diçka shumë e vështirë, shumë e vështirë, por ne do ta provojmë ta bëjmë. Do e luajmë si një ndeshje normale. Po luajtëm pa presion, do jetë më e lehtë për ne. Sigurisht është ndeshje e rëndësishme, pasi nëse bëjmë mirë mund të ecim përpara në Europian. Nëse jo, duhet të shohim ndeshjet me Kroacinë dhe Spanjën. Të luash përballë kampionëve të Europës është gjë e bukur”.

Shqipëria e nis ndeshjen e parë pikërisht me Italinë më 15 Qershor në Dortmund. Pavarësisht se stadiumi është i madh, Duka thotë se nuk mjafton për të gjithë ata shqiptarë që duan ta ndjekin.

“Problemi i vetëm është se të gjithë shqiptarët duan bileta për atë ndeshje. Shpresoj që tifozët të krijojnë një atmosferë pozitive, sikurse kemi bërë në miqësoren që kemi zhvilluar Xhenoa”.

Armand Duka tha se në këtë ndeshje do të jetë edhe Kryeministri Edi Rama, si një mbështetës i futbollit. Favoritë për t’u shpallur Kampion Europe, Duka sheh Francën, Anglinë pse jo dhe Italinë.

