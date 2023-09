Duke çaluar futet në lokal, dalin pamjet e plagosjes së policit në Tiranë (Video)

Shpërndaje







21:44 22/09/2023

Ky është momenti kur efektivët e repartit “Shqiponja” futen në lokalin në zonën e Kinostudios, menjëherë pasi u përballën me të shtënat me armë zjarri nga 42-vjeçari Klered Bozhanaj. Pamjet i përkasin ngjarjes së ndodhur pasditen e së mërkurës në rrugën “Hysen Xhura” në Tiranë, ku mbeti i plagosur efektivi i policisë Edlir Alleshi ( Lexo më shumë ).

Siç shihet në videon e siguruar nga gazetari Besar Bajraktaraj, fillimisht në lokal futet me shpejtësi kolegu i Alleshit. Ky i fundit, pasi u godit me dy plumba, shihet që humbet ekuilibrin për pak çaste, më pas, duke çaluar futet po ashtu me shpejtësi në lokal.

Kujtojmë se ngjarja ndodhi teksa efektivi Edlir Alleshi së bashku me 3 kolegë të tij po patrullonin në zonë dhe dalluan Bozhanajn i cili nisi të bënte lëvizje të dyshimta.

Kur policët i bënë shenjë që të ndalonte, ai u largua me vrap dhe në hyrje të pallatit, qëlloi Alleshin. Ky i fundit, i tronditur nga të shtënat gjeti strehë tek lokali në fjalë, ndërsa Bozhanaj arriti të largohej nga vendi i ngjarjes, për t’u arrestuar 24 orë pas ngjarjes ( Lexo më shumë ).

Efektivi u dërgua në spital nga kolegët e tij dhe pronari i lokalit në fjalë.

Klered Bozhanaj

I marrë dy herë në pyetje nga hetuesit pas arrestimit, Bozhanaj ka dhënë deklarime të paqëndrueshme, ndërsa nuk kanë munguar as pohime si “Jam komandant i Pentagonit”!( Lexo më shumë )

Nisur pikërisht nga këto deklarime dhe sjellja e tij e pazakontë, Prokuroria e Tiranës pritet të kërkojë një ekspertizë për shëndetin mendor të 42-vjeçarit./tvklan.al