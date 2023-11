“Duke e njohur Lul Bashën”, Salianji ‘kurioz’ pyet Haxhiun: A ka lidhje me Ramën? Si i përgjigjet analisti

Shpërndaje







23:08 02/11/2023

Këtë të enjte, BBC nxorri detaje të tjera për çështjen e lobimit rus të Partisë Demokratike. Për këtë arsye pjesa e dytë e emisionit “Opinion” u përqendrua tek kjo temë.

Analisti Baton Haxhiu u shpreh se pas shkrimit të BBC, Lulzim Basha duhet të dalë dhe të thotë të vërtetën e tij. Ai u shpreh, se duke qenë se e njeh personalisht Bashën, dyshon që ai mund të ketë lidhje ruse, por duke qenë se shkrimi është bërë publik nga BBC, atëherë Basha duhet të mbajë qëndrimin e tij.

Në këtë moment ndërhyri deputeti demokrat Ervin Salianji. Ai e pyeti Haxhiun, nëse mendon se Basha ka lidhje me Ramën duke qenë se pranoi se e njihte. Haxhiu u përgjigj duke thënë se kanë një distancë të respektueshme dhe nuk e di që ata të mbajnë lidhje.

Baton Haxhiu: Pas këtij shkrimi në BBC, konsideroj se Lul Basha duhet ta thotë të vërtetën e tij. E di që e ka thënë publikisht. E vërteta e tij mund të thotë që kam gabuar ose kam pasur një marrëdhënie pa e ditur se kush është, por duke e njohur Lul Bashën, karakterin e tij, dyshoj që mund të ketë lidhje ruse. Unë po them duke e njohur personalisht… Unë po mos të kishte shkruar BBC do thosha kjo nuk është e vërtetë, menjëherë. Kjo që ka shkruar BBC është pak problematike dhe Luli duhet ta bëjë publike raportin me këtë shkrim.

Ervin Salianji: Duke qenë se e pranuat se e njihni, po lidhje me Ramën ka? Si mendon, përveç rusëve?

Baton Haxhiu: Unë mendoj që e kanë një distancë të respektueshme, por mjafton kaq. Por unë nuk e di që ata mbajnë lidhje./tvklan.al