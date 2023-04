Duke kërcyer në studio, Veliaj jep detaje për këngën e fushatës

Shpërndaje







21:42 12/04/2023

Në intervistën e tij për “Milori Live” në Klan Neës, kryebashkiaku Erion Veliaj i dha përgjigje edhe një prej pyetjeve më të kërkuara nga audienca në rrjetet sociale të gazetares. “Ça po meno, hajde festo” është kënga zyrtare e fushatës së Partisë Socialiste dhe Veliaj tha se ritmet e gëzimit janë të nevojshme pas situatave të vështira. Veliaj nuk e kurseu as një kërcim në studio teksa u ngrit volumi i këngës.

Erion Veliaj: Unë besoj që këto janë ritme gëzimi në një shoqëri që ka nevojë të gëzojë, kaluam… unë vërtet e bëra një çikë me humor bisedën sot por kaluam vite të vështira. Të më kishte thënë njeri në 2019 që jo vetëm betejën pa kundërshtarë, por s’do kesh asnjë problem, s’e kisha menduar kurrë. Do ndodhte tërmeti, pandemia, kjo historia e luftës, kemi nevojë të gëzojmë kështu që janë ritme gëzimi, ritme disko, ritme…

Mirela Milori: Kjo është për fushatën e Tiranës apo…

Erion Veliaj: Jo, jo për të gjithë Shqipërinë, por do e dëgjojmë një çikë më shumë në Tiranë se edhe aksenti…

Mirela Milori: Tekstin kush e ka bërë?

Erion Veliaj: Ka pasur disa bashkëpunëtorë me tekstin, jam i sigurt që të gjithë ata që kanë dhënë një dorë do evidentohen, por ajo që mësova kur isha te grimi poshtë ishte që një nga reperët, që unë e njihja, Doza, por nuk e lidhja dot me Klanin, ai ka qenë, punonte këtu mikrofonist te Klani kështu që mbajini mirë mikrofonistët se mund të bëhen super reperë. Doza, Boni, kemi edhe dy këngëtarë, Petrit Ullkani dhe Klementi Namilja, kështu kanë qenë një miks mes repit dhe hip-hopit, Doza dhe Boni.

Mirela Milori: Dhe pak tallava thonë kundërshtarët apo edhe tallavaja muzikë është tek e fundit, ritëm?

Erion Veliaj: More se është kjo historia, këta që thonë “ne jemi kundër kullave se ne duam qerpiçin, ne duam siç jemi ne, autentikë” dhe pastaj thonë “ç’është kjo tallava se ne jemi rritur me muzikë klasike”. A e kupton, këta janë kundër çdo gjëje, çfarëdo të themi ne, këta janë kundra./tvklan.al