Përgjatë 7 viteve në Shqipëri, Emiliano Pelusio i cili është italian, ka gjetur një shtëpi këtu, ka krijuar jetën me Silvanën, një histori dashurie që nisi në palestër dhe ka mësuar të njohë kulturën vendase.

Në bisedën me “Aldo Morning Show” në Tv Klan, gjatë së cilës e shoqëron edhe Silvana, ai foli për ato që vlerëson dhe çfarë nuk i pëlqen në Shqipëri, ku veçoi mentalitetin.

“Siç them shpesh në videot që bëjmë në rrjetet sociale, e kuptoj, por nuk e ndaj, mentaliteti që ka ende shumë diferenca mes burrave dhe grave këtu, kjo gjë më bezdis shumë. Një burrë mund të bëjë gjëra të caktuara, një grua jo, një burrë mund të thotë gjëra të caktuara, një grua jo, kështu edhe me veshjen, edhe në sport siç e shoh me Silvanën. Kjo gjë në Shqipëri më vjen keq, por është një gjë që s’e ndaj. E kuptoj, ka të bëjë me mentalitetin”, u shpreh më herët ai.

Më vonë çifti tregon se ka hasur një situatë kur Silvana vendosi të priste flokët dhe këtu kanë ndier pikërisht diferencimin e përmendur nga Emiliano.

Emiliano: Me siguri kur kemi nisur të ndryshojmë pamjen tënde.

Silvana: Kur kam ndryshuar ‘look’-un në fakt ka qenë një’boom’.

Aldo: Pse, si ke qenë ti?

Silvana: Me flokë. Në videon e parë që na ka bërë virale e cila ka qenë e rastësishme, në Fier, unë në atë kohë kisha hequr flokët dhe dukej sikur kishin ardhur alientët. Të gjithë kthenin kokën.

Aldo: Nejse, në Shqipëri nuk para ndodh që të shohësh një gocë me kokë të rruar, por s’është ndonjë gjë.

Silvana: S’është ndonjë gjë, por siç tha Emiliano më parë, mentaliteti që kemi lë për të dëshiruar sepse jo vetëm që shohin, është normale, por kur kalojnë në ofendime…/tvklan.al