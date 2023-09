Duket si një debat, e vërteta pas videos virale të Justin Timberlake dhe Megan The Stallion në VMA

14:36 13/09/2023

MTV Video Music Awards njihet për momentet virale dhe këtë herë, ndërsa të gjithë prisnin drama mes Nicki Minaj e Cardi B, vëmendjen e morën Justin Timberlake dhe Megan Thee Stallion.

Të dy shkëmbyen disa fjalë e më pas reperja nisi të tregonte me gisht nga këngëtari ndaj fansat janë të bindur se ka ndodhur një debat.

“Çfarë i tha Justin Megan që reagoi ashtu? A po ziheshin?”, kanë komentuar ata nëpër videot e shpërndara në Twitter.

Footage going viral of Megan Thee Stallion and Justin Timberlake backstage at the #VMAs. pic.twitter.com/1vvKKSrlRV