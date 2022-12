Dule: Të jepet zgjidhja e “ngërçit” që dëmton qytetarët dhe zhvillimin e zonës së Himarës

21:45 22/12/2022

Në një lidhje Skype për emisionin “Opinion” në Tv Klan, deputeti Vangjel Dule u shpreh se marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë janë të mira por sërish larg së dëshiruarës.

I pyetur se a ka ndikuar raporti i mirë i kryeministrit të vendit Edi Rama me homologun e tij turk Tayip Erdogan në ftohjen e marrëdhënieve me shtetin grek, Dule tha se shkak kryesor është situata e krijuar me pronat në Himarë.

Vangjel Dule: Po është vizita e parë e një niveli të tillë, deri më sot kemi pasur vizitën e zëvëndës ministrit të jashtëm grek në Himarë, në një nivel të tillë ishte e para dhe jashtëzakonisht e rëndësishme.

Blendi Fevziu: Ndërkohë pse nuk u takua kryeministri i Greqisë me kryetarin e Bashkisë së Himarës dhe ai nuk doli as ta priste?

Vangjel Dule: Nëqoftëse do të shikoni të gjitha takimet nuk kanë pasur një protokoll strikt, kanë qenë kaq shumë takime me kaq shumë grupe shoqërore me përkatësi nga më të ndryshmet, nga ato që zoti Mitsotakis takoi. Të majtë, të djathtë…

Blendi Fevziu: Por jo kryetarin e bashkisë…

Vangjel Dule: Të gjithë ishin të ftuar, edhe unë nuk mund të merrja pjesë në të gjitha takimet, zgjodha se ku do të isha. Besoj se ishte zgjedhja e zoti Goro të mos ishte i pranishëm, ai mund të shprehet.

Blendi Fevziu: Ore ne i çojmë mesazh tani, edhe e gjejmë se si shprehet. Ndërkohë kam dhe një pyetje tjetër zoti Dule, raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë në njohuritë tuaja në çfarë niveli janë?

Vangjel Dule: Janë në një nivel të mirë por larg të dëshiruarës dhe së mundshmes. Unë dëshiroj të theksoj duke ndjekur mesazhet sot të zotit Edi Rama, dakord jam dhe e mbështes politikën e tij të kohëve të fundit, për afrimin gjithnjë e më të madh dhe për forcimin e marrëdhënieve por a nuk duhet që Rama t’i japë një shpjegim qytetarëve të vet, klasës politike përse ishte ai shkaku i tensioneve të kontrolluara dhe pa arsye midis dy vendeve?

Sepse këto marrëdhënie janë jetike si për Shqipërinë, ashtu për Greqinë dhe për shoqëritë e të dyja vendeve. Këtu ku jemi sot mund të ishim vite më përpara.

Blendi Fevziu: Janë dy problematika zoti Dule, e para është për pronat në jug sidomos në zonën e Himarës, ku ka pasur tension dhe Mitsotakis ka rikonfirmuar mbrojtjen e tij. Ku natyrisht ka pasur dhe probleme me Ramën për ndërtimin e Lungomarës e shembjes së disa pronave. Dhe së dyti a ka një ftohje të marrëdhënieve për shkak të raporteve të mira të Ramës me Erdoganin?

Vangjel Dule: Në radhë të parë duhet ti thjeshtojmë pak mesazhet që përcjellim. Qevetria dhe strukturat e tyre duhet të ndërpresin fushatën e rrëmbimit të pronave në Himarë nga pronarët e ligjshëm dhe t’u japin frymëmarrje atyre procedurave ligjore të cilat vetë i ka vendosur qeveria.

T’i implementojë ato dhe të jepet zgjidhja e ngërçit që dëmton qytetarët dhe zhvillimit të tyre, pengon zhvillimin e zonës dhe në një situatë të tillë favorizohet aktivizimi i elementëve që synojnë ta shndërrojnë atë në një lavatriçe gjigande të të ardhurave të paligjshme./tvklan.al