Duma i drejtohet mazhorancës: Po legalizoni prona që nuk i keni parë në mes të Tiranës

11:45 15/09/2022

Deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma ka mbajtur fjalën e saj në Foltoren e Parlamentit përsa i takon çështjes që po trajtohet në lidhje me menaxhimin e fondeve të Këshillit të Europës. Deputetja Duma është ndalur dhe tek ligji mbi konfiskimin e ndërtimeve pa leje.

Grida Duma: Sot juve po legalizoni prona që nuk i keni parë në mes të Tiranës me objekte luksoze atje ku hani dreka dhe darka. Po legalizoni këtë pronën që ju ka marrë shtetit apo privatit. Për këtë pronën do të merrni sërish disa nga BE dhe do të thoni se keni kapur standardet. Çfarë mendësie europiane kanë institucionet shqiptare? Sa dijnë këta që t’i menaxhojnë këto fonde dhe a korruptohen apo jo.

Gjatë fjalës së saj, Duma ka thënë se “ndërtimi i rrugëve në vend po bëhet jashtë çdo standardi”. Deputetja e PD-së Duma gjithashtu është ndalur dhe tek një shprehje e një zyrtari përsa i përket autostradës Tiranë-Durrës, për të cilin thotë se është “galladë e madhe propaganda e PS”.

Grida Duma: Nëse investon 100, së paku 20 apo 30 duhet të jenë mirëmbajtje. Ne edhe rrugët e reja na duken të vjetra në sekondë. Ndërtohen me standarde mesjetare. Ndërtojmë sot rrugët në jug që janë jashtë çdo standardi me 6 fishin e kostove. Mirë që harxhoni 6-fishin po kur shkon mirëmbajtja. Autostrada Tiranë-Durrës, nuk e di a ka më njeri që e quan autostradë. Kam dëgjuar një anëtar të ekzekutivit që thotë se aksidente ndodhin, por më mirë se nuk e riparojnë se ecin më shpejt. “Plaku shpejt se po u rinove, harxhon jetën.” Jemi më mirë kur jemi më keq. Është galladë e madhe propaganda juaj. Hall mbi hall kanë shqiptarët që shikojnë këtë telenovelën. Jemi në situatën që dhe ajo që na falet nga BE, duhet të vidhet./tvklan.al