Dumani: Brenda 5 vitesh SPAK thyen mitin e pandëshkueshmërisë

13:50 25/01/2024

Do meret në pyetje Rama e Meta? Kreu i SPAK: Për ne nuk kanë rëndësi emrat, por provat

Një nga objektivat e SPAK është që brenda 5 vitesh të ketë dhënë prova që në Shqipëri ka rënë miti i pandëshkueshmërisë. Kreu i Prokurorisë së Posaçme theksoi nga Shkodra se do të jetë objektiv i arritshëm që çdo zyrtar I lartë, do të merret në përgjegjësi penale. Gjatë diskutimit me studentët në universitetin “Luigj Gurakuqi”, Dumani u pyet nëse do të merret Rama në pyetje për çështjen “McGonigal”.

“Nuk mund të përgjigjem për pyetje të caktuara. Nuk ka rëndësi emri, por provat dhe nuk ka rëndësi pushteti që ka dhe në nje moment do t’i duhet kujtdo që të vijë dhe të japë llogari në SPAK apo gjykatë. Ne jemi te ndjeshëm ndaj asaj që ndodh edhe në media apo kudo tjetër. Shumë media në muajin shkurt të vitit të kaluar dhe deri para 2, 3 muajsh kemi marrë kritika pse nuk kemi regjistruar çështjen e “McGonigal” dhe gjithë kritikët duhet të ndjehen të zhgenjyer se e kemi regjistruar qe në janar të vitit 2022. Duhet të presim momentin kur të kemi diçka konkrete për ta publikuar.”

Kreu i SPAK pranoi para studentëve se misioni i prokurorëve është i vështirë duke pranuar se jan nën presionin e klasës politike. Theksoi se do të ishte problem për pavarësinë e Prokurorisë së Posaçme nëse miratohen ligje që kontrollojnë punën e këtij institucioni

“Presioni i politikës nuk na bën përshtypje fare dhe kemi zgjedhur që ta bëjmë këtë punë. E kemi ditur se do ndeshemi me këto situata dhe mua nuk më bën përshtypje, por as prokurorëve. Problemi është nëse retorika politike kthehet në diçka konkrete nëse përmes ligjeve bëjnë diçka për të na kontrolluar.”

Dumani ngriti si shqetësim numrin e ulët të prokurorëve dhe të oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit.

