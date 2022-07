Duran Duran koncert madhështor në Birmingham

Shpërndaje







21:16 20/07/2022

Grupi i viteve ‘80 do të ngrejë siparin e Lojërave të Commonwealth javën e ardhshme së bashku me këngëtarë të tjerë

Duran Duran do të kryesojë ceremoninë e hapjes së Lojërave të Commonwealth në Birmingham javën e ardhshme.

Grupi i viteve 80-të do të performojë në të njëjtën skenë ku do të këndojë edhe muzikanti vendas Tony Iommi i Orkestrës Simfonike të Birminghamit.

Duran Duran u formua në Birmingham në 1978 dhe vazhdoi të bëhej grupi kryesor në Britani që theu rekorde me hitet e tyre si “Hungry Like the Wolf”, “Girls on Film” dhe “Rio”.

Pas një pauze të shkurtër në mesin e viteve ’80, ata u ribashkuan dhe shënuan një tjetër hit mbarëbotëror me “Ordinary World” në 1993. Ata vazhdojnë të bëjnë turne dhe regjistrime projektesh, dhe së fundmi kryesuan festivalin BST në Hyde Park të Londrës.

Lojërat e Commonwealth në Birmingham 2022 janë një ngjarje e rëndësishme për qytetin e madh të Birminghamit. Gjithashtu edhe kitaristi fitues i Grammy-t, Iommi dhe saksofonisti Soweto Kinch do të performojnë me këngën “Hear my Voice”, bazuar në titullin nga filmi i vitit 2020 “Trial of the Chicago Seven”.

Biletat janë tani të disponueshme për të parë Duran Duran dhe West Midlanders që do të performojnë në stadiumin e saporinovuar me kapacitet 30,000 vende. Lojërat do të jenë ngjarja e parë multi-sportive e organizuar në Mbretërinë e Bashkuar që nga lojërat e Glasgout të vitit 2014 dhe Lojërat Olimpike të Londrës 2012.