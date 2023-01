Pezullohet nisja e trageteve në Portin e Durrësit

09:00 20/01/2023

Lundrimi i 2 trageteve që do të niseshin në darkë është anuluar dhe nuk do të nisen as nga Durrësi në drejtim të Barit dhe as nga Bari drejt Durrësit.

Korrespondentja e Klan News, Enkeleda Arapi raporton se nga ana e Kapitenerisë është njoftuar se pavarësisht se tragetet janë nisur në orar mbrëmjen e kaluar dhe mëngjesin e sotëm kanë mbërritur në orar, në mbrëmje 2 tragete nuk do të nisen në orarin e tyre në 23:00.

Kjo për shkak se është parashikuar një stuhi detare dhe është vendosur lundrimi i anijeve në orarin e caktuar dhe për këtë arsye do të shtyhet në një moment të dytë. Gjithçka mbetet në varësi të kushteve atmosferike përsa i përket stuhisë detare.

Situata paraqitet më e qetë pasi në qytetin e Durrësit dhe në rrugët periferike nuk ka probleme me prezencë të ujit. Deri më taini, raportohet se nuk ka dalje nga shtrati të lumenjve Erzen dhe Ishëm./tvklan.al