Një person ka ndërruar jetë mëngjesin e së enjtes, në lagjen Nr.15, në qytetin e Durrësit.

Sipas njoftimit të policisë shtetasi A.F, 48 vjeç, duke i dhënë biçikletës është përplasur me një motorçikletë me drejtues shtetasin I.S, 59 vjeç, banues në Durrës, i cili ka ndërruar jetë në spital.

Uniformat blu kanë shoqëruar 48 vjeçarin në ambientet e policisë, i cili po pyetet për rrethanat e ngjarjes./tvklan.al