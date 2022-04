Dy bileta për në gjysmëfinale

20:10 12/04/2022

Real-Chelsea dhe Bayern-Villareal, sot në mbrëmje, dy ekipe kualifikohen për në fazën pasardhëse të kompeticionit

Mbrëmjen e sotme do të mësohen dy skuadrat e para gjysmëfinaliste të Ligës së Kampioneve për sezonin 2021-2022.

Vëmendja më e madhe do të jetë në “Santiago Bernabeu” , ku do të përballen në një ndeshje plot emocione 13 herë kampionët e Europës, Reali i Madridit dhe kampionët në fuqi të kompeticionit, Chelsea.

“Galaktikët” vijnë më të avantazhuar në këtë përballje, pasi e fituan duelin e parë në Londër me shifrat 3-1. Në “Stamford Bridge” u dallua sulmuesi Karim Benzema, i cili realizoi trigolësh, e vëmendja pritet që të jetë sërish te francezi.

“Blutë” e Londrës do të luftojnë, edhe pse e dinë se do të duhet një mrekulli që të ndodhë përmbysjsa. Për klubin anglez do të mungojë sulmuesi Romelu Lukaku, i dëmtuar.

Në sfidën tjetër, në “Allianz Arena”, Bajern Mynih pret Vijarealin. Bavarezët duhet që të përmbysin spanjollët, të cilët i mposhtë në sfidën e parë me rezultatin 1-0.

Të dy duelet nisin në orën 21:00.

