Dy biletat e fundit të gjysmëfinaleve

14:49 13/04/2022

Atletico kërkon përmbysjen ndaj City në “Metropolitano”, Liverpool pret Benfica pas suksesit 1-3

Mbrëmjen e sotme do të përcaktohen edhe dy gjysmëfinalistet e fundit të Ligës së Kampioneve. Në orën 21:00, në “Uanda Metropolitan” do luhet sfida e kthimit mes Atletico Madrid dhe Manchester City.

Anglezët janë skuadra e favorizuar pas fitores minimale 1-0 një javë më parë, gjithsesi në kampin e spanjollëve janë të bindur për përmbysjen, pavarësisht se në letër duket një mision tejet i vështirë.

Fituesit do të ndeshet me Real Madridin në fazën pasardhëse.

Jo pa interes është edhe dueli në “Enfield Road”, aty ku masin forcat Liverpuli dhe Benfica. Anglezët janë me një këmbë në gjysmëfinale, pas suksesit të arritur në Lisbonë me rezultatin 1-3. Tani, përpara tifozerisë së tyre do të kërkojnë një tjetër triumf ndaj protugezëve, por portugezët do të tentojnë mrekullinë.

Trajneri i Liverpulit, Jurgen Klopp e ka të plotë grupin për këtë përballje. Fituesi i saj do të gjejë në raundin gjysmëfinal surprizën Vijareal.

