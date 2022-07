Dy blerje pa shpenzuar asnjë Cent

08:52 05/07/2022

Barcelona zyrtarizon Kessie dhe Christiansen, klauzolë 500 mln Euro

Frenk Kessi dhe Andrea Kristjansen janë zyrtarizuar futbollistë të Barcelonës. Mesfushori dhe mbrojtësi kanë firmosur deri më Qershor 2026 te Barcelona, e cila i ka vendosur edhe një klauzolë prej 500 milionë Eurosh në kontratën e tyre. Kessi do të bëj prezantimin e tij në “Camp Nou” këtë të mërkurë, ndërsa Kristjansen të enjten.

Mesfushori afrikan vjen pas titullit të fituar me Milanin, fanellë në të cilën e mbajti veshur për pesë sezonet e fundit duke qenë vendimtar me golat e tij. Kessi kishte përfunduar në lupën e dëshirave të Barcelonës prej kohësh, por vetëm këtë merkato arriti ta prezantonte.

Afrikani ka shënuar 37 gola në 223 ndeshje me Milanin. Ndërkaq, me parametra zero prezantohet te Barcelona edhe Kristjansen pas përfundimit të marrëveshjes me Chelsea. Danezi është aktivizuar për 5 sezone në “Stemford Bridge” në 161 ndeshje zyrtare, ku ka arritur të gjej dy herë rrugën e rrjetës, e ku ka shënuar një herë Ligën e Kampionëve, Europa Ligë, Superkupën Europiane, Botërorin e Klubeve, Premier Ligën angleze dhe FA Cup.

