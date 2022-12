Dy fëmijë gjenden të pajetë në Londër, çfarë dyshohet

Shpërndaje







23:19 16/12/2022

Dy djem të mitur janë gjetur të vdekur në Londrën lindore të Britanisë së Madhe.

Sky News shkruan se ngjarja e rëndë u shënua rreth orës 14:00 të ditës së sotme ku një djalë 2 vjeç dhe një tjetër 5 vjeç u gjeta pa shenja jete brenda një shtëpie.

Policia bëri me dije se një burrë dhe grua u arrestuan pak orë më vonë lidhur me ngjarjen e rëndë.

Detektivi Sean Treweek i BCU i Zonës Lindore të Met tha: “Ky është padyshim një rast jashtëzakonisht shqetësues me shumë pyetje pa përgjigje, megjithatë në këtë fazë shumë të hershme, askush tjetër nuk kërkohet në lidhje me vdekjet. Dua të falënderoj banorët e zonës për ndihmën që u kanë dhënë oficerëve ndërsa ata fillojnë punën së bashku me agjencitë partnere për të përcaktuar rrethanat e plota të këtyre dy vdekjeve tragjike”./tvklan.al