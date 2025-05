Emocione të ndryshme u përjetuan në dy kampet pas sfidës së “Giuseppe Meazza”. Simone Inzaghi kualifikoi Interin për herë të dytë në finalen e kompeticionit më të rëndësishëm për klube, duke ndjekur gjurmët e Carlo Ancelottit.

Që ku iu bashkua zikaltërve në sezonin 2021-2022, Interi është një nga dy klubet që kanë arritur më shumë finale në Ligën e Kampionëve. Të dyja në katër sezonet e fundit, me italianin që vlerësoi shpirtin e treguar nga lojtarët e tij.

“Kjo ishte një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë kundër një kundërshtari të klasit botëror. Nëse nuk do të ishte kështu, nuk do të ishim në finale. Jo shumë njerëz e parashikuan. Shkurt, jemi shumë krenarë për këtë skuadër. Finalja do të jetë kundër një skuadre vërtet të shkëlqyer. Bayern Munich dhe Barcelona janë ndoshta dy nga skuadrat më të vështira në Evropë”, tha trajneri i Interit, Simone Inzaghi.

Në krahun tjetër, Hansi Flick kishte kritika për gjykimin. Sipas gjermanit, futbollistët e tij e merituan të ishin në finale, por Marciniak me vendimet e tij ndikoi jo pak.

“Jam krenar për ekipin. Dhamë gjithçka. Mendoj se disa vendime që mori gjyqtari ishin vërtet ose ndoshta jo në anën tonë. Por është kështu, në rregull. Duhet ta pranojmë. Ky është një nga qëllimet tona sepse tifozët tanë e meritojnë. Ka filluar, por nuk jemi në fund. Jemi të trishtuar për këtë, por kjo është normale. Duhet të ngrihemi, ky është mesazhi që dua të jap. Duhet të ngrihemi dhe të luftojmë për sezonin e ardhshëm, por edhe të luftojmë deri në fund të sezonit”, tha trajneri i Barcelonës, Hansi Flick.

Interi tenton të fitojë trofeun e parë që prej vitit 2010, teksa në finale do të ketë një kundërshtarë që nuk e ka fituar asnjëherë në historinë e tyre.

Klan News