Dy lagje të reja në Njësinë 5 me rrjet të ri ujësjellësi

Dy lagje të tjera në Njësinë nr.5 në kryeqytet kanë një furnizim më të mirë dhe më cilësor me uji. Bashkia e Tiranës nëpërmjet UKT-së ka zbatuar dy investime të veçanta ku është zëvendësuar rrjeti I vjetër dhe i amortizuar me një rrjet krejtësisht të ri.

Investimi i parë u krye në rrugën “Medar Shtylla”, ku grupet e punës së UKT-së bën të mundur zëvendësimin e gjithë rrjetit me tubacione të reja dhe material bashkëkohore që garantojnë një furnizim dhe cilësi më të mirë të ujit që mbërrin në shtëpitë apo bizneset e ndryshme.

Gjithashtu UKT nxori tërësisht nga funksioni rrjetin e vjetër të furnizimit me ujë të pijshëm edhe në rrugën “Jusuf Vrioni” duke e zëvendësuar me një rrjet të ri. Të dyja investimet do të reduktojnë humbjet në rrjet dhe do të sjellin një shërbim shumë herë më të mirë për banorët e këtyre dy lagjeve në Njësinë nr.5./tvklan.al