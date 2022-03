Dy largime në merkaton e verës, Inter mendon për Gjimshitin

Shpërndaje







23:47 08/03/2022

Berat Gjimshiti luan prej vitesh në Serinë A, ku është titullar i padiskutueshëm tek skuadra e Atalantës. Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare ka zhvilluar një sezon fantastik jo vetëm në Itali, por dhe në kompeticionet europiane.

Kjo ka ngjallur kureshtjen e shumë klubeve, ku bie në sy një kandidat surprizë për të. Bëhet fjalë për Interin, e cila do të rinovojë repartin e prapavijës gjatë verës duke parë largimet e Kolarov dhe Ranokias.

Mediat italiane e kanë përmendur 29-vjeçarin si një prej alternativave të zikaltërve, pasi Gjimshiti pëlqehet shumë nga Inzaghi. Kontrata e futbollistit me Atalantën skadon në Qershor të vitit 2023 dhe klubi bergamask do preferonte ta shiste një vit mëe herët sesa ta linte të largohej me parametra zero.

Kartoni i Gjimshitit vlerësohet rreth 15 milionë Euro, por në këtë operacion mund të futen dhe lojtarë të tjerë si Pirola apo Pinamonti.

Klan News