Dy luftanijet amerikane lundrojnë nëpër ngushticën e Tajvanit

09:50 28/08/2022

Marina amerikane ka njoftuar se dy anije luftarake amerikane po kalojnë nëpër ngushticën e Tajvanit.

Ky është operacioni i parë i këtij lloji që kur tensionet mes Tajvanit dhe Kinës u rritën pas vizitës së kryetares së Dhomës së përfaqësuesve të SHBA Nancy Pelosi në Tajvannë muajin Gusht.

Pas kësaj Kina ka reaguar duke realizuar stërvitje të gjerë ushtarake në këtë zonë.

SHBA dhe disa marina të tjera perëndimore kanë kryer lundrime rutinë përmes ngushticës vitet e fundit.

Sipas Uashingtonit, dy luftanijet amerikane me raketa të drejtuara, USS Antietam dhe USS Chancellorsville, po demostrojnë lirinë e lundrimit nëpër ujërat ndërkombëtare. Ndërsa Pekini këto veprime i shikon si provokuese dhe pohon se ishulli i Tajvanit është pjesë integrale e territorit kinez.

Marina amerikane është shprehur me anë të një deklarate se “tranziti përmes ngushticës së Tajvanit ka demonstruar angazhimin e Shteteve të Bashkuara për një Indo-Paqësor të lirë dhe të hapur. Këto anije kaluan transit përmes një korridori në ngushticën që është përtej detit territorial të çdo shteti bregdetar“.

Edhe pse Tajvani është vend që vetëqeveriset, Kina e shikon atë si një provincë me të cilën do të bashkohet gradualisht.

Sipas BBC, Tajvani vitet e fundit është bërë një pikë e nxehtë e tensioneve mes Uashingtonit dhe Pekinit. SHBA i përmbahet politikës ‘Një Kinë’, ajo njeh vetëm një qeveri kineze dhe lidhjet e saj formale i ka me Pekinin e jo me Tajvanin. Por nga ana tjetër SHBA ka një marrëdhënie “të fortë jo zyrtare” me ishullin e Tajvanit. Marrëdhënie e cila përfshin shitjen e armëve në ishull që ata të mbrohen./tvklan.al