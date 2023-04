Dy ndeshjet përcaktuese për ekstremet e kampionatit

16:20 29/04/2023

Tirana për titull, Kastrioti lufton për mbijetesën

Këtë të diel luajnë dy ekstremet e renditjes së kampionatit. Tirana – Kastrioti është ndeshje e rëndësishme për të dy klubet. Bardheblutë duan të ruajnë distancën me Partizanin ndërsa Kastrioti me shumë entuziazëm tashmë, do të përpiqet të shfrytëzojë të gjithë mundësitë e fundit për të mbijetuar.

“Një skuadër që kërkon të bëjë mirë dhe të shkëputet. Të dyja kemi objektiva. Nëse do mendojmë se është në vend të fundit dhe duhet të ulim mobilizimin do gabojmë, mentaliteti shumë i rëndësishëm në këtë fazë”.

Vllaznia do të presë sërish Egnatian një Shkodër, pas barazimit 1-1 në gjysmëfinalen e parë të kupës. Shkodranët duan të zënë vendin e tretë të renditjes që mbahet pikërisht nga rrogozhinasit.

Ndeshja tjetër e së dielës është Kukësi – Teuta.

