Dy orë e aksidentuar në rrugë, nëna nuk shpëton dot vajzën 16-vjeçare

Një 16-vjeçare humbi tragjikisht jetën si pasojë e një aksidenti me makinë. Adoleshentja udhëtonte sëbashku me nënën e saj në veri të Jandowae në Queensland të Australisë, kur humbi kontrollin e makinës dhe u përplas me një pemë.

16-vjeçarja, e cila besohet se ishte ende duke e mësuar makinën, u shpall e vdekur në vendngjarje. Ndërsa nëna e saj, e cila ndodhej në sediljen e pasagjerit po lufton për jetën. Ajo ka marrë dëmtime të rënda në kokë, fytyrë e shpatull.

46-vjeçarja, sipas asaj që shkruan DailyMail, kishte arritur të dilte nga automjeti i aksidentuar, por kishte mundur të njoftonte autoritetet vetëm 2 orë më vonë, kur në rrugë kishte kaluar një kamion./tvklan.al