Dy shenjave iu shkëlqen fati këtë javë, Binjakët kanë tendencë të…

12:04 10/10/2022

Përpara se të na njohë me parashikimin e përjavshëm të horoskopit për “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Krisanthi Kallojeri prezanton shenjat fatlume dhe ato më pak të tilla të javës. Ajo që është edhe me më pak fat, duhet të ketë kujdes nga tendenca që i paraqitet.

Katerina Trungu: Cila do të jetë shenja me fat e kësaj jave?

Krisanthi Kallojeri: Do të jetë Luani dhe Peshorja.

Katerina Trungu: Bravo, ju lumtë. Po ato me më pak fat?

Krisanthi Kallojeri: Me më pak fat do të jenë Binjakët. Do të jenë me më pak fat se kanë tendencë të bëjnë gabime./tvklan.al