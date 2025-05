Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka treguar pikat kryesore të programit të opozitës për zgjedhjet e 11 Majit.

Në studion e emisionit “Opinion”, në Tv Klan, Berisha thotë se programi i tyre bazohet në dy shtylla kryesore. Kreu i Partisë Demokratike thekson se pika kryesore e programit është kthimi i parave tek qytetarët.

Theksin e tij Berisha e ka vendosur edhe tek rritja e pagës minimale si dhe të mësuesit. Një pikë e rëndësishme e programit sipas tij është edhe linja ‘çdo shqiptarë një mundësi‘, ku ndalet tek taksat për bizneset.

Blendi Fevziu: Kush janë tre pikat kryesore të programit?

Sali Berisha: Dy shtyllat kryesore. Së pari t’jua kthejmë paratë qytetarëve. Ta shpjegoj. Në vitin 2013 kemi lënë një rrogë minimale 220 Euro, pension mesatar 143 mijë Lekë. Ishin më të larta se të gjitha vendeve të rajonit përfshirë Bullgari dhe Rumani që ishin vende anëtare të BE. Nuk ishin shumë, por ama ishin më të larta se të gjitha vendeve të rajonit. Keni cilido që do nga ju, merrni studimin e grupit të Bostonit. Ato janë një grup ekonomistësh mjaft me reputacion. Në atë studim Shqipëria renditet e katërta në botë për shpërndarjen e mirë të taksave. Është një vend afrikan para Shqipërisë, Zvricra. Tani, arritëm e dorëzuam. Shqipëria shtohej çdo ditë në numër banorësh, por çfarë ndodhi. Ndodhi që malazezi që merrte 138 mijë Lekë tani merr 450 mijë Lekë pension, rumuni që kishte 830 Lej rogën minimale tani e ka 3300 Lej. Pse? Një pjesë e mirë ju kthehet qytetarëve, kurse këta kthyen diçka, por kthyen aq pak saqë ishte tmer. Për të ndjekur kursin e inflacionit dhe të çmimeve të ushqimeve, pensioni në Shqipëri sot duhet të ishte të paktën390 mijë Lekë, sepse çmimet këtu u rritën. Kështu që bazohet në këtë parim, ,kthimin parave. Ndaj kemi shpallur minimumi jetik 200 Euro për çdo shqiptarë, pensioni minimal 200 Euro, rroga minimale 500 Euro, rroga mesatare 1250 Euro, rroga e mësuesit 1500 Euro. Kjo e para.

E dyta kjo është një akt jetik. Dy, këta që marrin pension dhe rroga të ulëta, këta do të kenë 20% zbritje, do të marrin TVSH mbrapsht me dorëzimin e faturave për 20% për të gjitha çmimet e gjërave bazë.

Tre Shqipëria do të adaptojë… Gjendja katastrofave e sistemit shëndetësor është akuza më e rëndë për këtë shtet. A e morrët vesh është Instituti i Statistikave që deklaroi se shqiptarët shpenzojnë 820 milion Euro për kujdes shëndetësor nga xhepi i tyre. Shpenzojnë gjithsej për kafshatën e bukës 220 milinë. Do marrim listën e rimbursimit të Italisë dhe do ta rimbursojmë 100% për qytetarët shqiptarë. Do të kushtojë, por nuk do të nxjerrim nga xhepi 820 milionë, unë nuk them se sdo paguajnë diçka. Kjo ishte linja e parë.

Linja e dytë, çdo shqiptarë një mundësi. Biznesi i vogël, energjinë do ta paguajë 6 Lekë dhe jo 18 Lekë, hapësirën publike jo 1500, por 120. Biznesi tjetër do të paguajë 10% jo 23% tatim fitimi. 15% TVSH , jo 20%. Do të paguajë energjinë 6 Lekë edhe ky. Do thjeshtohen të gjitha procedurat burokratike. Fermeri do të ketë subvencione sa fermeri i Maqedonisë së Veriut, Kosovës e Serbisë.

Shqipëria po mbetet pa rini dhe treguesi i OKB-së se ne kemi treguesin e lindjeve më të ulët në botë për shkak të emigracionit është sirena më alarmuese që mund të bije për këdo.

