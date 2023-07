Dy të rinj 16 dhe 19 vjeç mes viktimave të aksidentit tragjik në Greqi

12:42 19/07/2023

Në makinën që u përplas me kamionin humbën jetën edhe 3 shqiptarë të tjerë, një ende i paidentifikuar

Mes 5 shqiptarëve që humbën jetën në aksidentin tragjik që ndodhi ditën e djeshme në Greqi ishin edhe dy të rinj 16 dhe 19 vjeç, ndërsa 3 viktimat e tjera janë të moshave 55, 50 dhe 47 vjeç. Policia greke ka raportuar se nga aksidenti humbën jeën, Besim Muçaj, 55 vjec; Ilir Daci, 50 vjeç, Ergin Peposhi 19 vjeç, Ardit Peposhi, 16 vjeç dhe Gazmend Brahaj, 47 vjeç.

Mësohet se 5 shqiptarët ishin punëtorë në fermat bujqësore të zonës dhe kishin si destinacion fshatin Mavrovuni të bashkisë Skidhras. Aksidenti ndodhi pasditen e së martës në kilometrin e 87 të rrugës nacionale Follorinë-Selanik, në Greqinë Veriore.

Nga hetimet paraprake të policisë greke ka rezultuar se automjeti me të cilin po udhëtonin shqiptarët ishte me drejtim nga Follorina drejt Selanikut. Në rrethana ende të paqarta mjeti tip Mercedez-Benz ka devijuar drejtim duke hyrë në krahun e kundër të rrugës ku është përplasur me kamionin që po udhëtonte në kah të kundërt.

Përplasja mes dy mjeteve ka qenë shumë e fortë e cila duket qartë nga dëmtimi që ka pësuar makina me të cilën udhëtonin 5 shqiptarët. Për nxjerrjen e viktimave nga automjeti është kërkuar ndërhyrja e zjarrfikësve.

Ndërkohë që lëndime ka marrë edhe drejtuesi i kamionit i cili është dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Fillimisht shoferi i kamionit u arrestua, por më pas u lirua me urdhër të zëvendës-prokurorit të Edesës dhe ndodhet ende në spital.

Klan News