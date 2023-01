Dy të rinj bëjnë kërdinë në Vlorë, vjedhin televizorë nëpër shtëpi e lokale dhe i shesin në…

09:45 25/01/2023

Në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan gazetari nga Vlora, Albi ka treguar një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme. Bëhet fjalë për dy të rinj nga Vlora të cilët vidhnin televizorë dhe i shisnin po në Vlorë.

Albi: Dy çuna janë kapur ditën e djeshme nga policia ku kishin bërë kërdinë në Vlorë duke vjedhur vetëm televizorë.

Aldo: Si i vidhnin mo?

Albi: Nuk e di i vidhnin nëpër shtëpi, dyqane, lokale. Nuk e kuptoj se çfarë plane kanë pasur se normal një plan e kanë pasur. Të vjedhësh gjithë ata televizorë, përveçse do i shesësh… E bukura ishte këtu se në nja dy dyqane që merreshin me rregullimin e televizorëve, atje kishin bërë kërdinë, kishin vjedhur televizorë edhe ata që ishin në riparim e sipër të rinj, por kanë vjedhur e ata që ishin për pjesë këmnbimi, prandaj them që kanë pasur një plan që e kanë bërë këtë gjë.

Aldo: Çfarë moshe kishin këta?

Albi: Njëri ka qenë diku tek 25 vjeç e tjetri tek të 30-at.

Aldo: Sa budallenj kanë qenë, në Vlorë i vidhnin, në Vlorë i shisnin. Shiti në Fier, do kenë qenë amatorë fare. Vjedh njeriu në Vlorë, po shko në Fier, në Sarandë, shkon i shet. Po foli, foli një çikë mos i lër kështu.

Albi: Jo, ja do bëjmë një mbledhje sot.

Aldo: I madh je! /tvklan.al