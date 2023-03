Dybala: Juventus më ka borxh

10:53 04/03/2023

Sulmuesi argjentinas kërkon që klubi torinez t’i shlyejë 3.7 mln euro pagesë të prapambetur

Paulo Dybala pretendon se Juventusi i ka ende një borxh për të shlyer.

Sulmuesi argjentinas deklaroi në zyrat e “Guardiia di Financia” se nuk e mbante mend se kur ishte shlyer rroga e fundit, porse “Zonja e Vjetër” ende i detyrohej para.

Sipas hetuesve, Juventus dyshohet se ka falsifikuar bilancet me fitime fiktive dhe me vonesat e pagasave të lojtarëve në periudhën e pandemisë.

Në rastin e Dybalas, çështja lidhet me sezonin 2020/21, ndërsa sulmuesi aktual i Romës ende duhet që të paguhet nga klubi torinez me 3.7 milionë euro.

Lojtari u dha hetuesve se kur u bë akordi për transferimin e pagave , u paracaktua që nëse ai do të ishte ende nën kontratë, pagat e prapambetura do të paguheshin si shtesë me ato të mëpassshmet. Në rast se ai do të largohej, atëherë Juventusi do të duhej që ta paguane menjëherë.

Afati i fundit i bardhezinjve për të shlyer detyrimet është në Prill të vitit 2023.

3.7 milionët që nuk i janë dhënë Dybala-s figurojnë në buxhetin e Juventusit për 2021/22 nën faturën “fonde të rrezikuara”. Akordi mes argjentinasit dhe klubit i firmsour është gjetur, por nuk është depozituar në Ligë. Për këtë, Dybala rrezikon skualifikimin nga Prokuroria Federale.

