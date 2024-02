“Dyfish kërkesa dhe vendime”| Kryetarja e GJK me statistika për 2023-in: Nuk kemi stok çështjesh të prapambetura

10:33 05/02/2024

Në një konferencë për mediat, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj ka bërë një bilanc për punën e këtij institucioni të rëndësishëm për 2023-in, përfshirë dhe Janarin e këtij viti. Ajo theksoi se synohet cilësi në vendimmarrje dhe shqyrtim në kohë i dosjeve.

Sipas Zaçajt në GjK nuk ka stok çështjesh të prapambetura, ndryshe nga gjykatat e tjera të vendit.

“Gjykimi në Gjykatën Kushtetuese rezulton me kohëzgjatje afërsisht 8 muaj. Gjatë vitit 2023 ka pasur një total prej 452 kërkesash, nga të cilat 367 kërkesa të regjistruara në 2023 dhe 85 në 2022-in. Në 2024-ën janë mbartur 93 çështje nga 2023-i, 6 çështje janë bashkuar me çështjet me të njëjtin objekt, nga të cilat 39 kanë kaluar për shqyrtim dhe janë në pritje të datës, 54 kërkesa janë regjistruar gjatë muajve Nëntor, Dhjetor 2023 dhe janë në fazën e shqyrtimit paraprak 3 mujor. Theksoj se Gjykata Kushtetuese nuk ka aktualisht stok çështjesh të prapambetura. 353 vendime janë arsyetuar në 2023, prej të cilave 70 vendime përfundimtare.”

Zaçaj bëri dhe një përmbledhje statistikore të vendimeve sipas subjekteve, dispozitivit dhe mënyrës së votimit.

“6 vendime u përkasin kërkesave të paraqitura nga një grup deputetësh. 2 vendime nga kërkesat e Gjykata të Juridiksionit të Zakonshëm, 3 vendime kërkesave të paraqitura nga organizatat dhe 59 nga individët. Sipas diapozitivit, vendimet grupohen në këtë mënyrë: 39 vendime janë pranuar pjesërisht, 28 vendime janë rrëzuar dhe 3 për pushim të çështjes. Sipas mënyrës së votimit kemi këto të dhëna, 30 vendime me unaninimitet dhe 40 me shumicë votash.”

Sipas kryetares së Gjykatës ka një dyfishim kërkesash dhe vendimesh në vitin 2023, krahasuar me më parë.

“Edhe pse në kushtet e një buxheti të pamjaftueshëm, Gjykata ndërmori nisma konkrete për përmirësimin e veprimtarisë”, përfundoi Zaçaj./tvklan.al