Dyfish më shumë të ardhura për Rusinë

23:00 29/04/2022

Raporti: Në dy muaj, BE shpenzoi 44 miliardë Euro për naftën dhe gazin rus

44 miliardë Euro. Kaq është shuma e parave që ka përfituar Rusia nga eksporti i gazit dhe naftës drejt vendeve të Bashkimit Europian gjatë 2 muajve të fundit. Po aq kohë ka kaluar nga nisja e sulmit rus në Ukrainë. Bëhet fjalë për dyfishin e fitimeve për Moskën, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Përllogaritja bëhet në një raport të ri të Qendrës për Kërkime për Energjinë dhe Ajrin e Pastër, që citohet edhe nga CNN dhe Reuters, ku thuhet se rritja e çmimit në bursa si pasojë e luftës në Ukrainë është shkaku kryesor i rritjes fitimeve për Rusinë.

Sasia e importuar nga Rusia e gazit natyror përmes tubacioneve u rrit me 10%, ndërsa e gazit të lëngshëm me 20%. Rënie me 20% pësoi nafta dhe me 40%, qymyri i importuar.

Në raport theksohet se 4 firma europiane iu nënshtruan kushtit rus për blerjen e gazit me Rubla. Kompania energjetike gjermane Uniper njoftoi publikisht të enjten, se do ta blejë gazin rus përmes transaksioneve në bankat e këtij vendi dhe jo në ato europiane. Refuzimi për të paguar në Rubla, bëri që Rusia të mbyllte këtë javë rubinetat për Poloninë dhe Bullgarinë.

