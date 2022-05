Dyfishohen kërkesat për azil nga shqiptarët

Shpërndaje







19:25 25/05/2022

Eurostat: Franca dhe Gjermania destinacionet më të preferuara

Dyfishohen kërkesat e shqiptarëve për azil në vendet e Bashkimit Europian. Pas një frenimi për shkak të pandemisë, me hapjen e kufijve dhe lehtësimin e masave anti-Covid është shtuar numri i azilantëve nga Shqipëria. Të dhënat e publikuara nga Eurostat tregojnë se në Janar-Shkurt të këtij viti u shënuan gjithsej 2 mijë kërkesa për azil nga shtetasit shqiptarë në një nga vendet e Bashkimit Europian.

Kjo shifër është dy herë më e lartë sesa e njëjta periudhë e vitit 2021, kur aplikoheshin kufizimet e udhëtimeve, por mbetet rreth 20% më e ulët sesa në periudhën e para pandemisë.

Shteti më i preferuar për të kërkuar azil mbetet Franca, me gati gjysmën e aplikimeve në total, për shkak të politikave më sociale që ai ndjek ndaj emigrantëve. Drejt këtij shteti aplikimet u rritën me 130% në Janar-Shkurt në raport me dy muajt e parë të 2021-t.

Gjermania është vendi i dytë që pret më shumë aplikime, me 24% të totalit, me pothuajse trefishim në raport me një vit më parë.

Italia dhe Greqia, dy shtetet që më parë prisnin fluksin më të lartë të emigrantëve, tashmë renditen përkatësisht në vendin e tretë dhe të katërt.

Në vitin 2021 në 27 vendet anëtare të Bashkimit Europian aplikuan për azil rreth 9 mijë shtetas shqiptarë. Sipas Eurostat, shqiptarët ishin të dytët pas turqve, me 16% të aplikimeve total nga vendet e Europës.

Rekordin e kërkesave për azil vijon ta mbajë viti 2015, me gati 69 mijë aplikime.

Klan News