Dyfishohen rastet aktive me Covid

16:37 09/01/2022

Varianti Omicron ka sjellë një dyfishim të rasteve të të infektuarve aktivë në vendin tonë. Ndërkohë që shtrimet në spital mbeten të qëndryeshme. Madje nga krahasimi i numrit total të të infektuarve ata përbëjnë vetëm 1%.

Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet aktive gjatë tetë ditëve të para të Janarit, janë rritur me 97%. Nga 6,200 raste që ishin më 31 Dhjetor, aktualisht janë më shumë se 12,200 të infektuar aktivë.

Nga data 1 deri më 8 Janar janë identifikuar mbi 8200 raste. Edhe pse kemi një rritje shumë të madhe të të infektuarve aktivë, shtrimet në spital mbeten të qëndrueshme.

Në ditën e fundit të vitit që sapo lamë pas ishin 90 pacientë të shtruar, ndërkohë që aktualisht janë rreth 114 të hospitalizuar, duke shënuar një rritje të të hospitalizuarve me 27%.

Por nëse do bënim një krahasim me përqindjen e të shtruarve me numrin total të të infektuarve, rezulton se shtrimet në spital nga 1.5 % që ishin në Dhjetor aktualisht kanë rënë në 1%. Gjithsesi bluzat e bardha ngrenë shqetësimin se rritja e ndjeshme e rasteve aktive mund të reflektohet edhe me një rritje të të shtruarve në spital, javën e dytë të Janarit.

RASTET AKTIVE DHE SHTRIMET

31 DHJETOR 2021

6,249 raste aktive

90 pacientë në spital

8 JANAR 2022

12,283 raste aktive

114 pacientë në spital.

