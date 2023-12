Dyqani i Angelina Jolie do të ketë kafene, klasa dhe një galeri: Do humbas para

20:48 05/12/2023

Angelina Jolie është bërë pjesë e industrisë së modës. Në intervistën e saj për WSJ, aktorja tha se “nuk ka qenë kurrë në një shfaqje mode apo Met Gala”, por ndau disa detaje rreth biznesit të saj më të ri, “Atelier Jolie”.

Sipas prestigjiozes, biznesi i 48-vjeçares ndodhet në lagjen Noho të Nju Jork që dikur ka shërbyer si studioja dhe shtëpia e Jean-Michel Basquiat.

For Chris Dougherty-Angelina Jolie is WSJ. Magazineâs December January digital cover star! Known the world over for her Hollywood career and humanitarian work, Jolie is now at a crossroads: âI wouldnât be an actress today.â **Photo credit should read Annemarieke van Drimmelen for WSJ. Magazine.

Jolie thotë se me “gjasë do të humbasë para, ndoshta për ca kohë”. “Nëse me kalimin e kohës do të praktikoj disa gjëra që mendoj se janë përmirësime dhe t’i ndaj si duhet, është triumf i madh”.

Ajo shton se nuk do të ndjekë trendet dhe do të ketë një qasje ndryshe nga ç’jemi mësuar t’i shohim të famshmit. Ylli i kinemasë tha se do që t’i adresohet disa problemeve në industri, por nuk e di cilat do të jenë përgjigjet.

“A mund të shmangim dëmin jo vetëm ndaj tokës, por ndaj punëtorëve? A është e mundur që unë të shkoj diku dhe të më pëlqejë të bëj veshje, të vesh dhe të mos lëndoj askënd? Dhe ndoshta vërtet t’i trajtoj njerëzit mirë?”, pyet Angelina.

Dyqani do të shesë veshje të prodhuara nga “Atelier Jolie” si dhe të markave ekologjike. Gjithashtu klientët mund të sjellin veshjet e tyre për rregullime ose të krijojnë veshjet e tyre duke përdorur copa që nuk janë përdorur nga kompanitë.

Dyqani ka një kafene që përshtatet me kauzat humanitare të Jolie sepse do të drejtohet nga “punonjës refugjatë dhe emigrantë” si dhe do të lejojë klientët të blejnë ose krijojnë copa për të personalizuar veshjet e tyre.

Veç kësaj, ka edhe një galeri që do të “organizojë evente edukative me fokus në teknikat e qëndisjes e zbukurimeve të veshjeve”./tvklan.al