Dyshime se uji ka marrë përpara një makinë në Bogë, shoferi udhëtonte me fëmijët e tij

14:36 20/11/2022

Shkodër – Klan News raporton se një makinë dyshohet se e ka marrë uji përpara në zonën e Bogës pranë Përroit të Thatë.

Personi që drejtonte mjetin po udhëtonte me makinë sëbashku me fëmijët e tij. Alarmin e kanë dhënë të afërm të shoferit. Në lidhje me këtë ngjarje janë venë në dijeni forcat e policisë.

Klan News