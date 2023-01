Dyshohet si “koka” që organizoi vrasjen e gazetarit britanik, policia publikon emrin

23:45 23/01/2023

Policia e Brazilit ka publikuar emrin e të dyshuarit si organizator i vrasjes së gazetarit britanik Dom Phillips si dhe të ekspertit Bruno Pereira në Amazon në vitin e kaluar.

Rubens Villar Coehlo, i cili njihet me pseudonimin Colombia, u arrestua korrikun e kaluar me akuza të veçanta pasi dy burrat u vranë në Javarai Valley, rajon i Amazonës. Ai u lirua me kusht në Tetor, por një muaj më parë u arrestua sërish pasi theu kushtet e lirimit.

Këtë të hënë, shefi i policisë federale për shtetin e Amazonës tha për gazetarët se hetuesit kishin arritur në përfundimin se Villar Coelho, i akuzuar për drejtimin e paligjshëm të një rakete peshkimi, ishte personi që kishte dhuruar vrasjet.

Philips dhe Pereira ishin duke udhëtuar përgjatë lumit Itaquai mëngjesin e 5 qershorit të vitit 2022, në momentin kur u qëlluan për vdekje me armë zjarri.

Për këtë ngjarje janë akuzuar edhe tre qytetarë të tjerë të cilët aktualisht janë në paraburgim.

“Nuk kam asnjë dyshim se Colombia ishte koka”, është shprehur Alexandre Fontes, i cili pretendon se hetuesit kanë prova se ka qenë pikërisht Coehlo, ai që u dha burrave municionin për të kryer vrasjen./tvklan.al