E ardhmja e Mbappe në pikëpyetje

Shpërndaje







23:40 15/02/2022

Marrëdhënia e drejtuesve të Pari Së Zhërme dhe Real Madridit vijon të ashpërsohet akoma dhe më shumë. Shkak është padyshim e ardhmja e sulmuesit Kilian Mbappe. Lojtari i skuadrës franceze është në skadencë kontrate në fundin e sezonit dhe ishte temë diskutimi në drekën mes dy presidentëve, Naser Al Khelaifi dhe Florentino Perez. Ky i fundit akuzohet nga presidenca e PSG-së se ka kontaktuar futbollistin pa marrë leje, duke shkelur rregullat e tregut të lojtarëve. Sipas asaj që raporton spanjollja ‘Marca’, dreka ka qenë tepër e përzemërt por jo e ngushtë mes palëve.

Perez u vonua 20 minuta në takim teksa presidentët nuk u ulën pranë njëri-tjetrit, çka reflekton tensionet mes dy skuadrave. Në drekën që zgjati 1 orë e 20 minuta morën pjesë edhe drejtori sportiv i PSG-së, Leonardo dhe zëdhënësi i Real Madrid, Emilio Butragueno.

Një situatë tepër delikate për Mbappe, sepse të dy klubet kërkojnë që të nënshkruajnë me futbollistin, i cili në verë do të jetë i lirë për të zgjedhur të ardhmen. Me largimin e francezit, mediat raportojnë se vendin e tij te PSG do e zë Kristiano Ronaldo, i pakënaqur me situatën e tij te Mançester Junajtid.

Klan News