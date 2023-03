E ardhmja e Pogba

Shpërndaje







23:40 14/03/2023

Tre opsione në verë për mesfushorin francez, i cili ka zhgënjyer në këtë sezon te Juventusi

Vetëm 12 muaj në Torino dhe Pol Pogba ka shkaktuar shumë pakënaqësi. Në 4 vitet e para te bardhezinjtë, mesfushori francez dha një kontribut të madh në fitimin e trofeve të rëndësishëm.

Por pas largimit nga Juantjid, ai e ka kaluar pjesën më të madhe të sezonit jashtë fushe i dëmtuar. E tillë situatë ka sjellë mërzi te drejtuesit e “Zonjës së Vjetër”, të cilët janë gati që të ndërmarirn veprime drastike, raporton italiania “Gazzettadellosport”.

Klubi ka tre opsione të cilat po i shqyrton me verën që po afron.

Alternativa e parë është rishqyrtimi i kushteve të kontratës, me francezin që duhet të pranojë një rrogë më të ulët duke treguar përgjegjësi për sezonin e tij të dobët. Ose palët mund t’i mbajnë gjërat siç janë dhe të shpresojnë që viti i ardhshëm do të sjellë përmirësim. Por drejtuesit e Juventusit mund edhe të vendosin që të prishin akordin katërvjeçar me 29-vjeçarin, që u nënshkrua në Korrikun e shkuar.

Ndërkohë, Pogba do të jetë edhe disa javë jashtë, pasi u dëmtua ndërsa po stërvitej në goditjet e lira.

Klan News