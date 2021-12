E bija festoi 5-vjetorin e lindjes, Aurela Gaçe e surprizoi me dëshirën e saj më të madhe

Shpërndaje







09:14 08/12/2021

Këngëtarja e njohur shqiptare, Aurela Gaçe i ka bërë dhuratën më të bukur për ditëlindje të bijës. E vogla e saj, Abi festoi dje 5-vjetorin e lindjes dhe artistja i kishte realizuar një surprizë mjaft të bukur. Në dedikimin për të bijën, Aurela ka treguar se e bija ka ëndërr që të bëhet modele dhe për këtë arsye i ka kanë organizuar një “Fashion Show”.

“Dashuria e mamës, e vogla ime, sot 5 vjeç. Ka ëndërr të bëhet modele (sot për sot) kështu qē i organizuam një Fashion Show by Abi. Jeta ime. Çdo ditë e shtatëzanisë ishte me probleme, me dhimbje ,me probleme, por, do ta kisha përsëritur çdo ditë përsëri e përsëri, sepse ardhja jote në jetën e familjes tonë, është si diell, si ajër.

Të voglën e kemi prototipe. Na fal shumë kaq shumë dashuri, zihet me motrën, pajtohet, zihet, pajtohet. Zot, faleminderit për dy jetë që më fale. Grace dhe Abi. Arsyeja pse zgjohem çdo mëngjes.”, ka shkruar Aurela./tvklan.al