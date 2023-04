E bija solli në jetë djalin, Hatixheja: Mamia u drejtua te unë, por ia dhashë krushkës

13:14 28/04/2023

Hatixheja, një telefonuese nga Tirana në “Shije Shtëpie” në Tv Klan e cila ndodhet në rolin e nënës dhe vjehrrës shprehet se i ka ndihmuar njësoj si vajzën, ashtu edhe nusen e saj. Nga përvoja me vajzën, ajo ndan një episod nëpërmjet të cilit tregon edhe ndërtimin e një tjetër marrëdhënieje të rëndësishme në një familje.

Hatixhe: Mbaj mend kur lindi djalin vajza, vjehrra e saj erdhi në maternitet me një tufë shumë të madhe me lule. Unë në fakt nuk e kisha atë tufën me lule dhe nuk u ndjeva keq por u ndjeva dyfish e lumtur për atë kënaqësi që kishte ajo për vajzën time.

Katerina Trungu: E kuptoj.

Hatixhe: Dhe kur doli mamia u drejtua nga mua që të ma jepte djalin që ta shihja. Unë ia dhashë vjehrrës, jo, jo i thashë, ajo është nëna, ta shikojë ajo. Varet si i ndërton marrëdhëniet njeriu.

Katerina Trungu: Ke treguar respektin tënd ndaj vjehrrës së vajzës, krushkat si i bie.

Hatixhe: Jam shumë e lumtur.

Lidhur me ndihmën ndaj vajzës në periudhën pas lindjes, Hatixheja tregon se i ka qëndruar pranë por gjithashtu ka lënë hapësirë edhe për dy persona të tjerë.

Hatixhe: Kam qenë afër, madje krushka kishte dhe nënë dhe kur e lante, unë kisha qejf që ta merrte gjyshja e çunit, e dhëndrit. Ishte 90 vjeç, si mos të gëzohej dhe ajo për stërnipin./tvklan.al