E bija u martua në moshën 16-vjeçare, telefonuesi: Nuk flas, me gruan u divorcova

10:36 28/10/2022

Xhelili, një telefonues nga Korça, ndan në “Aldo Morning Show” në Tv Klan një histori të trishtë. Ai thotë se jetën e tij e sakrifikoi në emigrim për të ndërtuar mirëqenien e familjes, por tashmë është divorcuar nga gruaja. Shkak i divorcit ka qenë martesa e vajzës së tyre në moshë të vogël, për të cilën Xhelili nuk ishte dakord.

Xhelil: Martesa e gocës në moshë të vogël, ndikoi shumë negativisht në çift.

Aldo: Po çfarë ndodhi, u mërzit ajo që u martua goca?

Xhelil: Jo, u mërzita unë.

Aldo: Ti nuk doje që goca të martohej në atë moshë të vogël, apo jo?

Xhelil: Po, 16 vjeçe e gjysmë ishte shumë moshë e vogël.

Aldo: Po gruaja donte të martohej?

Xhelil: Nuk e di, as unë s’e kuptova si ndodhi ky muhabet dhe pastaj them që disa gra ndikojnë pozitivisht te meshkujt, disa negativisht.

Aldo: Po tani, ti komunikon me gocën?

Xhelil: Jo, jo.

Aldo: Po pse s’komunikon ti?

Xhelil: Po nuk do ajo.

Aldo: E ka ndikuar gruaja thua ti?

Xhelil: Ka ndikuar goca më shumë se goca ndoshta nuk e dinte se ç’ishte martesa.

Xhelili sqaron se nuk flet me vajzën e tij, nuk e di si është familja e saj apo nëse ka nipër e mbesa.

Aldo: Ti e do gocën apo jo?

Xhelil: Normale, si s’e dua gocën, ç’është kjo, si s’e dua gocën?

Aldo: Do të të bjerë inati dhe ty, do bien nervat e do flasësh, pa merak.

Xhelil: Nuk ka gjë lidhje me mua, unë s’kam gjë me asnjërin familjar, por muhabeti që nuk është ditur sakrifica e burrit, këtu dua të dal. Dhe ndikuan shumë negativisht prindërit e sime shoqeje./tvklan.al