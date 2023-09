“E bukura mbetet e bukur”, Everaldo i ‘rrëmben’ partneren Aleksandros (Video)

19:02 19/09/2023

Everaldo në episodin e sotëm të Love Island Albania, i ka ‘rrëmbyer’ partneren Aleksandros dhe ka zhvilluar një takim brenda vilës së dashurisë me Uedën.

Gjatë prime Everaldo zgjodhi të ishte çift me Sofielën, por kjo nuk e ka penguar atë që ditën e sotme të thërrasë në një takim Uedën.

Everaldo: Çfarë kërkon ti te një person?

Ueda: Duhet të jetë i thjeshtë dhe të ketë inteligjencë emocionale.

Everaldo: Kush të pëlqen këtu në vilë? Mua mund të ma thuash se unë nuk ua themë të tjerëve. Do të jetë sekreti i joni.

Ueda: Ndihem mirë që më zgjodhi Aleksandros, por nuk do të thotë që do qëndroj vetëm me të. Më pëlqen edhe Salioni. Çfarë mendove, impakti i parë për mua?

Everaldo: E bukura është e bukur.

