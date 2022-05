E dashura e supozuar e Putinit në listën e propozuar të sanksioneve të BE-së

23:23 06/05/2022

Alina Kabaeva, një ish-gjimnaste ruse e cila supozohet se është e dashura e presidentit rus Vladimir Putin i është shtuar paketës së re të sanksioneve që po shqyrtohet nga Bashkimi Evropian.

Jeta private e liderit rus është e ruajtur me kujdes, por prej kohësh përflitet se Kabaeva është e dashura e tij. Putin fillimisht e mohoi këtë, por thuhet se ajo ka sjellë në jetë fëmijët e tij.

Burime për BBC në Bruksel kanë thënë se ajo është në listën e sanksioneve të Komisionit Evropian. Kjo për shkak të rolit të saj si kryetare e Grupit Kombëtar të Medias të Rusisë, një kompani televizive që ka në zotërim kanale dhe faqe interneti të ndryshme.

Shtetet e Bashkuara tashmë kanë vënë në shënjestër pasuritë e dy prej vajzave të Putinit gjatë martesën e tij të parë, por nuk kanë vepruar kundër Kabaevës.

Ndërsa 27 shtetet e BE-së po shqyrtojnë në negociata pjesën tjetër të sanksioneve ku përfshihen dhjetëra individë rusë. Nëse ata miratohen, këta individë të sanksionuar do të përballen me ndalimin e hyrjes në BE si dhe ngrirjen e aseteve./tvklan.al