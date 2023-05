E diela e zgjedhjeve, pa reshje shiu

17:03 11/05/2023

Sinoptikanët: Fillimjava rikthen rebeshet

I gjithë territori i vendit vijon të jetë i mbërthyer nga moti i paqëndrueshëm dhe me reshje të herë pas hershme shiu.

Por duke filluar filluar nga e premtja shiu do i lejë vend më shumë kthjellimeve. Për rrjedhojë edhe e diela e zgjedhjeve do e gjejë Shqipërinë me vranësira dhe pika të pakta shiu.

“Parashikohet që e premtja e shtuan të jenë me vranësira, kthjellime dhe reshje të pakta. Edhe e diela nuk përjashtohet për vranësira, por duhet të theksojmë që dita e dielë reshjet i ka të pakta dhe të izoluara kryesisht në zonat malore, bregdeti dhe zona e ulët mund të ketë vetëm momente me pika shiu”, thotë meteorologia Lajda Porja.

Por në fillimjavë sinoptikanët parashikojnë të rikthehen sërish reshjet e shiut.

“E hëna dhe e marta ka sërish rrebeshe. Deri ne 17-18 mot i paqëndrueshëm”.

Dhe pas mesit të javës tjetër i gjithë vendi do të përfshihet me temperaturë të larta të cilat do të arrijnë deri në 30 gradë, duke u dhënë mundësi qytetarëve por edhe turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë, të frekuentojnë zonat bregdetare.

