E diela me diell popullon bregdetin

15:30 04/02/2024

Vendas dhe të ardhur nga qytetet e tjera shijojnë rrezet në Shëngjin e Durrës

“E diela e parë e muajit Shkurt e gjen plazhin e Shëngjinit të mbushur plot me vizitorë. Ata thonë se kushtet e favorshme e bëjnë që kjo zonë bregdetare të jetë e frekuentuar në çdo stinë të vitit.”

Duke shfrytëzuar ditën me diell shumë qytetarë zgjodhën që ta kalonin buzë detit. Një mundësi e mirë për të bërë shëtitje dhe për të shijuar natyrën dhe qetësinë. Pavarësisht se nuk jemi në stinën e verës nuk munguan as personat që tentuan të futen në ujë.

“Uji është shumë i mirë, dita është shumë e mirë, ditë me diell. Tentuam (të lahen), por s’ishim të përgatitur dhe fundjavën tjetër besoj se do ta provojmë.”

“Koha është perfekte njerëzit kanë filluar të dalin, të shijojnë edhe natyrën. Është diçka pozitive për njerëzit dhe për turizmin e Shëngjinit.”

Veç banorëve të Lezhës dhe zonave përreth kishte edhe të ardhur nga Kosova.

“Koha e mirë është tani me dal, me ndërruar ambientin, me shëtit.”

Shëngjini është një nga zonat më të frekuentuara jo vetëm nga banorë vendas e nga rajoni, por edhe nga shumë turistë të huaj. Preferohet për pastërtinë, natyrën e veçantë dhe qetësinë.

